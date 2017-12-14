Bursaspor hazırlıklarını sürüyor
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Badu, çalışmalarına kondisyon salonunda devam etti. Badu'nun durumunun maç saati netlik kazanacağı bildirildi.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
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Bundan sonra merhaba, merhaba...
Toplam 3
Yorum
taraftar Şans verdin mi ? Aykut sen hayatrında Manchester'e gol atın mı ?
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 7
Yorum
bırakın böyle işleri.. dedemin yaşında adam, bırakın mallorcaya gitsin.
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 2
Yorum
fikret başkan? fikret ne demiş hem gs yi hem hakemi mi yendik diyor.Yav hehe hakem kimden yana tavır aldı net gördük.Bari konuşma be adam.
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