Bursaspor hazırlıklarını sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Badu, çalışmalarına kondisyon salonunda devam etti. Badu'nun durumunun maç saati netlik kazanacağı bildirildi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Badu, çalışmalarına kondisyon salonunda devam etti. Badu'nun durumunun maç saati netlik kazanacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.