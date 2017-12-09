 Bursa’nın yıldızı cezalı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bursa’nın yıldızı cezalı

    Bursa’nın yıldızı cezalı
    SON dönemde oynadığı futbolla ve attığı gollerle dikkati çeken Bursaspor'un 27 yaşındaki sol beki Aziz Behich, cezalı duruma düştü. 5 golle Timsah'ın en golcü ismi olan 27 yaşındaki Türk asıllı Avustralyalı futbolcu, 77'de gördüğü sarı kartla ceza sınırını aştı. Aziz, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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