Bursa’nın yıldızı cezalı

SON dönemde oynadığı futbolla ve attığı gollerle dikkati çeken Bursaspor'un 27 yaşındaki sol beki Aziz Behich, cezalı duruma düştü. 5 golle Timsah'ın en golcü ismi olan 27 yaşındaki Türk asıllı Avustralyalı futbolcu, 77'de gördüğü sarı kartla ceza sınırını aştı. Aziz, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.