Badu'dan ilginç taktik

BURSASPOR'UN Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelenin 18. dakikasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler tehlikeli yerden frikik kazandı. Meşin yuvarlağın başına Giuliano geçti. Neymar, Ronaldinho gibi yıldızlar gibi Brezilyalı futbolcunun yerden vuracağını düşünen Bursasporlu Badu barajın arkasında yere yattı. Giuliano'nun yerden vuruşu gol olmadı.