 Bursaspor zorlu randevuda – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    zorlu randevuda

    Bursaspor zorlu randevuda

    Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan , rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan haftanın açılış müsabakasının tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan 'da sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve defans oyuncusu Ekong'un forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    Süper Lig'de 97. randevu
    İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 96 karşılaşmanın 48'ini Fenerbahçe kazanırken, Bursaspor ise 14 kez 3 puan sevinci yaşadı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Bursaspor, sarı-lacivertli rakibine karşı ligde son 3 maçtır mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden yeşil-beyazlıların rakibi ile iç sahada oynadığı maçlardaki şanssızlığı ise dikkat çekti. Timsah, Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 8 iç saha maçında 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

    Bursaspor'un evindeki tek mağlubiyeti Galatasaray'a karşı
    Yeşil-beyazlı takım, bu sezon Bursa'da oynadığı 7 karşılaşmanın yalnızca 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada 5 galibiyeti bulunan Bursaspor, taraftarı önünde yalnızca Galatasaray'dan puan alamadı.

    Batalla'dan Fenerbahçe'ye 4 gol
    Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 Süper Lig karşılaşmasında 4 kez gol sevinci yaşadı.

    Ekong ve Batalla belirsizliğini koruyor
    Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Arjantinli oyuncu Pablo Batalla ile Nijeryalı defans oyuncusu Ekong'un Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Batalla'nın 2 gündür tedavisine devam edilirken, Ekong ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursaspor'un en golcüsü Aziz Behich
    Yeşil-beyazlılarda son haftaların formda ismi olan Avustralya kökenli Türk oyuncu Aziz Behich, takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Ligde geride kalan haftalarda 5 kez gol sevinci yaşayan Aziz'i, 4'er golü bulunan Delarge, Stancu ve Batalla takip ediyor.

    Biletlere yoğun ilgi
    Bursaspor'da 5 Aralık Salı günü satışa çıkarılan Fenerbahçe maçı biletlerine taraftarlar yoğu ilgi gösterdi. Fiyatları 50 TL ile 250 TL arasında değişen biletlerden TOFAŞ Tribünü, Güney Kale Arkası, Spor Toto alt ve üst tribün biletleri kısa süre içerisinde tükendi. Yalnızca Batı Alt Tribünü ve VIP Tribün biletlerinden kaldığı öğrenilirken, biletlerin maç saatine kadar tamamen bitmesi bekleniyor. Yeşil-beyazlı kulüp, sezon başında 26 bin kombine satmıştı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:01
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