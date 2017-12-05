Harun o taraftardan şikayetçi olmadı!
Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, takım otobüsüne saldırıp kendisini darp eden taraftarlar için açılan davada şikayetini geri aldı.
Orhangazi Adliyesi'ne gelen Harun Tekin, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek taraftarlarla ilgili şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursaspor Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Özgür Alpaslan Sümer, "Geçmiş tarihte Bursasporlu bir taraftarımızla tatsız bir olay yaşanmıştı. Onunla ilgili topçumuzu aldık. İlgili mahkemeye beyanını verdik, şikayetten vazgeçtik. Taraftarımızla olan problemimiz çözülmüştü. Şimdi gerekli resmi işlemlerimizi yaptık, dönüyoruz. Şikayetini geri almayan en son Harun kalmıştı, o da şikayetini geri aldı" dedi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:56
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Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi
Toplam 7
Yorum
kızıle artık fatih terim gelsin dıyoruzz yetrrrrrrr artıkkkk
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Yedekleri iyi izleyin, takımda ilk 11 durumları karışabilir
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 2
Yorum
yoksul gerçekten bu yazıyla kardeşilk tohumları ekmişsiniz tebrik eder ellerindem öperim her kimsen
Harun o taraftardan şikayetçi olmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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