 Harun o taraftardan şikayetçi olmadı! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Harun o taraftardan şikayetçi olmadı!

    Harun o taraftardan şikayetçi olmadı!

    Bursaspor'un milli kalecisi , takım otobüsüne saldırıp kendisini darp eden taraftarlar için açılan davada şikayetini geri aldı.

    Olay, Şubat ayında Bursaspor'un Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olduğu maç sonunda yaşandı. Deplasmandan dönen takım otobüsünün Osmangazi Köprüsü çıkışındaki gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, ellerinde sopalarla otobüse girerek futbolculara saldırmaya başladı. Takımdaki bazı futbolcuların darp edildiği olayda, milli kaleci 'in de aldığı darbeler sonucu yüzünde morluklar oluştu. Kendisine saldıran taraftarlar hakkında şikayette bulunan Harun Tekin, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları affedip şikayetini geri aldı.

    Orhangazi Adliyesi'ne gelen Harun Tekin, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek taraftarlarla ilgili şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursaspor Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Özgür Alpaslan Sümer, "Geçmiş tarihte Bursasporlu bir taraftarımızla tatsız bir olay yaşanmıştı. Onunla ilgili topçumuzu aldık. İlgili mahkemeye beyanını verdik, şikayetten vazgeçtik. Taraftarımızla olan problemimiz çözülmüştü. Şimdi gerekli resmi işlemlerimizi yaptık, dönüyoruz. Şikayetini geri almayan en son Harun kalmıştı, o da şikayetini geri aldı" dedi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Harun o taraftardan şikayetçi olmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN