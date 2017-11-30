Yusuf’tan Le Guen’e övgü

Bursaspor 'un başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, teknik direktör Paul Le Guen'le çalışmanın büyük şans olduğunu belirterek, "Arkadaşımız gibi davranıyor ve futbolcunun psikolojisinden anlıyor. Egolarından arınmış bir insan, kulüpteki herkesin ona karşı ayrı bir sempatisi var" diye konuştu

Trabzon özel bir şehir



Eski kulübü Trabzonspor hakkında da konuşan Yusuf, "Benim için çok duygusal bir ortamdı. Hayatımının ilklerini orada yaşadım. Trabzonspor bir kulüpten fazlasıydı. Gerçekten orası çok özel bir şehir" ifadelerini kullandı.