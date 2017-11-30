Yusuf’tan Le Guen’e övgü
Trabzon özel bir şehir
Eski kulübü Trabzonspor hakkında da konuşan Yusuf, "Benim için çok duygusal bir ortamdı. Hayatımının ilklerini orada yaşadım. Trabzonspor bir kulüpten fazlasıydı. Gerçekten orası çok özel bir şehir" ifadelerini kullandı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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