 Yusuf’tan Le Guen’e övgü – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Yusuf’tan Le Guen’e övgü

    Yusuf’tan Le Guen’e övgü
    Bursaspor 'un başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, teknik direktör Paul Le Guen'le çalışmanın büyük şans olduğunu belirterek, "Arkadaşımız gibi davranıyor ve futbolcunun psikolojisinden anlıyor. Egolarından arınmış bir insan, kulüpteki herkesin ona karşı ayrı bir sempatisi var" diye konuştu
    Trabzon özel bir şehir

    Eski kulübü Trabzonspor hakkında da konuşan Yusuf, "Benim için çok duygusal bir ortamdı. Hayatımının ilklerini orada yaşadım. Trabzonspor bir kulüpten fazlasıydı. Gerçekten orası çok özel bir şehir" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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