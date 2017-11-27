Bursaspor'da kupa mesaisi başladı

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Fransız çalıştırıcı, antrenman öncesinde saha ortasında topladığı oyuncularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Dün oynanan Kardemir Karabükpor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı koşu ile tamamlarken, diğer oyuncular geniş alanda kontrol pas çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılarda sağ omuz kasında ikinci derece yırtık tespit edilen kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandı. Deneyimli file bekçisinin en az 2 hafta takımla çalışamayacağı bildirildi.

Gribal enfeksiyon geçiren Deniz Yılmaz ve Merter Yüce antrenmanda yer almadı, beli ağrıyan Bogdan Stancu, boynunda zorlanma olan Emmanuel Badu ve sol arka adalesi gerilen Aziz Eraltay salonda çalıştı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Yusuf Erdoğan ile Onur Atasay da doktor kontrolünde koşuyla çalışmayı tamamladı. Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.