Bursa'da 90 maç sonra bir ilk

Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti. Böylelikle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda uzun bir aranın ardından bir ilki başardı. 90 lig mücadelesinin ardından ilk kez 6 maçlık namağlup seri yakalayan Bursaspor, son olarak 2014-15 sezonunda iki kez bu başarıyı göstermişti.



Bu süreç zarfında yeşil beyazlı ekip, evinde oynadığı maçlarda Osmanlıspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerken, iç sahada Göztepe ile 0-0, deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı. Bursaspor ile birlikte bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe de, ligde son 6 maçını kaybetmedi.



Yeşil beyazlı ekip, iç saha maçlarındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 7 kez rakiplerini ağırlayan Bursaspor, bu maçların 5'ini kazanırken, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Böylelikle evinde 16 puana ulaşan yeşil beyazlı ekip, şu an iç sahada 7 maçta 19 puan toplayan Galatasaray'ın ardından averajıyla birlikte en başarılı ekip oldu. Medipol Başakşehir ise evindeki 6 maçta 16 puan topladı.