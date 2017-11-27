 Bursa'da 90 maç sonra bir ilk – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursa'da 90 maç sonra bir ilk

    Bursa'da 90 maç sonra bir ilk

    Bursaspor, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından yenilmezliğini 6 maça çıkardı ve 90 lig maçının ardından bir ilki başardı. Yeşil-beyazlı ekip iç sahada da ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

    Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti. Böylelikle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda uzun bir aranın ardından bir ilki başardı. 90 lig mücadelesinin ardından ilk kez 6 maçlık namağlup seri yakalayan Bursaspor, son olarak 2014-15 sezonunda iki kez bu başarıyı göstermişti.

    Bu süreç zarfında yeşil beyazlı ekip, evinde oynadığı maçlarda Osmanlıspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerken, iç sahada Göztepe ile 0-0, deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı. Bursaspor ile birlikte bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe de, ligde son 6 maçını kaybetmedi.

    Yeşil beyazlı ekip, iç saha maçlarındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 7 kez rakiplerini ağırlayan Bursaspor, bu maçların 5'ini kazanırken, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Böylelikle evinde 16 puana ulaşan yeşil beyazlı ekip, şu an iç sahada 7 maçta 19 puan toplayan Galatasaray'ın ardından averajıyla birlikte en başarılı ekip oldu. Medipol Başakşehir ise evindeki 6 maçta 16 puan topladı.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa'da 90 maç sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.