"Takım olarak mutluyuz"

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, şanslı bir şekilde galip geldiklerini ve takımının 21 puana ulaştığını söyledi.

Kardemir Karabükspor'un şu an bulunduğu yeri hak etmediğini aktaran Le Guen, ''Rahatlamış biri olarak şu an burada oturuyorum. İyi bir takıma karşı galip geldik. Sonuçtan memnunum. Takım olarak mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.'' diye konuştu.

Harun Tekin'in sakatlığı nedeniyle görev yapan kaleci Muhammed Şengezer'in performansıyla ilgili soruya Le Guen, ''Muhammed açıkçası benim için sürpriz değil. Geldiğimiz günden beri kaleci antrenörümle konuşuyoruz. 'Şanslıyız, sadece bir değil iki iyi kalecimiz var.' diye defalarca birbirimize söyledik.'' yanıtını verdi.

- Popovic: "Zor bir maçtı"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic ise Bursaspor ile zorlu bir maça çıktıklarını söyledi.

Sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularına minnettar olduğunu belirten Popovic, şunları kaydetti:

''Zor bir maçtı. İlk yarıda 2 şanssız gol yedik. Türkiye'ye geldiğimden beri hakemlerle ilgili hiç konuşmadım ama aleyhimizde verilen kararlar çok olmaya başladı. Savaşan bir ekibimiz var. Şansı kendimize döndürebilirsek üst sıralara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum. Bursaspor çok iyi bir takım. İyi oynadık ama birkaç hata ile maçı kaybettik.''

- Lucescu maçta

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yapılan maçı izledi.