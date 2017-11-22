Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, geniş alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam eden çalışma, Kardemir Karabükspor maçının taktik provasıyla sona erdi. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Pablo Martin Batalla ve Aziz Eraltay, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam edecek.