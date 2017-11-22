Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, geniş alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam eden çalışma, Kardemir Karabükspor maçının taktik provasıyla sona erdi. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Pablo Martin Batalla ve Aziz Eraltay, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:45
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 3
Yorum
Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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