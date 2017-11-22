 Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, geniş alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam eden çalışma, Kardemir Karabükspor maçının taktik provasıyla sona erdi. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Pablo Martin Batalla ve Aziz Eraltay, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.