Jeannot sesleri

Devre arasında yapacağı forvet takviyesi için kolları sıvayan yeşil-beyazlıların, Dijon’da oynayan Benjamin Jeannot’un şartlarını görüştüğü iddia edildi. Timsah’ın başka alternatifleri de var

DEVRE arasında forvet transferi yapacak olan hatta listenin ilk sırasına Fenerbahçeli Fernandao'yu yazan Bursaspor alternatif isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre yeşil-beyazlı yönetimin hedefindeki oyunculardan birinin de Fransa takımlarından Dijon'da forma giyen Benjamin Jeannot olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu için şartları araştırmaya başlayan Bursaspor'un piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan 1.83 boyundaki Jeannot için yakın zamanda Fransa'ya çıkarma yapacakları ileri sürüldü.



Diğerleri de Fransa'dan



Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Fransız forvet, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Ayrıca Bursaspor'un listesinde yine aynı ligden birkaç ismin daha olduğu belirtilirken, Fransa'da seyahatinde o futbolcularla da masaya oturulacağı gelen haberler arasında