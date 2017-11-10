"Türk futbolunun gelişmesi için önemli bir fırsat"
Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi, yabancı oyuncu sınırlaması tartışmalarını değerlendirdi. Deneyimli oyuncu, “Ben yabancı oyuncuların ya da yabancı hocaların gelmesini önemli bir fırsat olarak görüyorum.
"Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum"
Yabancı oyuncu sınırlamasına ilişkin soruları yanıtlayan Titi, "Ben yabancı oyuncuların gelmesini ya da yabancı hocaların gelmesini, ki şu anda bizim hocamız da bir yabancı ve önemli bir fırsat olarak görüyorum. Yeni bir kültür tanımak yeni bir dil tanımak, yeni bir çalışma tarzı tanımak açısından herkes için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Aynı zamanda Türk oyuncular da bu fırsattan yararlanıp daha fazla kendilerini geliştirebilirler ve Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"Ertuğrul inanılmaz bir oyuncu"
Genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile ilgili sorulan sorulara ise tecrübeli stoper, "Ertuğrul iyi bir çocuk, çocuk da demek istemiyorum aslında çünkü şimdiden çok tecrübeli bir oyuncu. Çok büyük bir potansiyele sahip ve doğru yolda olduğuna inanıyorum. Şu anda ümit milli takımda da bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyorum. İnanılmaz potansiyeli olan, inanılmaz bir oyuncu" şeklinde konuştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:25
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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