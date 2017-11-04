 "Bu dönüşü yapmamız önemliydi" – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Bu dönüşü yapmamız önemliydi"

    "Bu dönüşü yapmamız önemliydi"

    Teknik Direktörü , Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Le Guen, maçın 2-2'ye gelmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu dönüşü yapmamız gerçekten çok önemliydi" dedi.

    , Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü , "İkinci yarıya çok daha farklı çıktık. Zayıf bir ilk yarı geçirdik ve rakibimiz bizi domine etti. İlk yarıda bizi hızlı ataklarla cezalandırdılar. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız çok önemliydi çünkü çok fazla pozisyon bulduk" diye konuştu.

    Kasımpaşa'ya karşı oynadıkları sistemle ilgili sorulan bir soruya Le Guen, "Kasımpaşa eksik kaldıktan sonra 3-4-3 gibi bir sistemle oynadık. Maçın metnine bu şekilde adapte olabilecektik. Kubilay ve Delarge'yi oyuna alarak rakibimizin üzerinde daha fazla baskı kurmak istedik. Oyuncularımın ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıkması bize sonucu getirdi" diye cevap verdi.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Bu dönüşü yapmamız önemliydi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.