 247 dakikadır gol yemiyor – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    247 dakikadır gol yemiyor

    247 dakikadır gol yemiyor

    Bursaspor’da milli kaleci , ligde toplam 247 dakikadır rakip oyunculara gol izni vermiyor.

    'de geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Osmanlıspor'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Timsah, son olarak Antalyaspor'u da 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

    247 DAKİKADIR GOLE GEÇİT VERMİYOR
    Yeşil-beyazlılarda milli kaleci de son 3 karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 8. haftada oynanan Osmanlıspor maçının 23. dakikasında Souleymane Doukara'nın golüne engel olamayan 28 yaşındaki file bekçisi, o golün ardından toplam 247 dakikadır rakip oyunculara gol izni vermedi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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