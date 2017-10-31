247 dakikadır gol yemiyor
Bursaspor’da milli kaleci Harun Tekin, ligde toplam 247 dakikadır rakip oyunculara gol izni vermiyor.
247 DAKİKADIR GOLE GEÇİT VERMİYOR
Yeşil-beyazlılarda milli kaleci Harun Tekin de son 3 karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 8. haftada oynanan Osmanlıspor maçının 23. dakikasında Souleymane Doukara'nın golüne engel olamayan 28 yaşındaki file bekçisi, o golün ardından toplam 247 dakikadır rakip oyunculara gol izni vermedi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:25
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Kocaman fiyasko
Toplam 43
Yorum
Kartal Bir beşiktaşlı olarak cidden fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Şu cehennem bir donamadı
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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Toplam 1
Yorum
ordulu52 beşiktaş için çok umutluyum yani bnim canımdan önemli bi takım bi gün vodafone parkta maç seyretmek isterim :)
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Yeni pantolon aldıracağım!
Toplam 1
Yorum
Mr. Black BJK Bu hocanın yönettiği takımın ilk 5'te olması sürpriz değil. Aykut Hoca 3-1'den sonra geriye yaslanmasaydı farka giderdi. Tebrikler
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