 Timsah’a kötü not – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Timsah’a kötü not

    Timsah’a kötü not
    SİVAS deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Bursa'da Başkan Ali Ay, takımı beğenmedi. Ay, "Oynanan oyundan memnun kalmadım. Hocamız iki maçtır yeni bir sistemle çıkıyor. Bu sistem de yavaş yavaş oturuyor ama buna bağlı kalır mı bilmiyorum" dedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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