Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım"
Ligde Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor'da Başkan Ali Ay, oynanan oyundan memnun kalmadığını söyledi.
7 HAFTA SONRA GOL ATAMADI
Lige Başakşehir'e karşı deplasmanda alınan 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Bursaspor, ardından çıktığı 7 maçta da gol atma başarısı göstermişti. 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramayan Timsah'ta, takımın en golcü ismi olan Dzon Delarge da 3 haftadır golle buluşamadı. Ligin ilk 6 haftalık periyotunda 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Delarge; Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında ise bu sevinci yaşayamadı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Ali Ay: "Oyundan memnun kalmadım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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