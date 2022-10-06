Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Boksun ağır siklette gözde isimleri olan Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın WBC şampiyonluk maçı üzerine görüştüğü biliniyordu.
Boksun ağır siklette gözde isimleri olan Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın WBC şampiyonluk maçı üzerine görüştüğü biliniyordu.
Gözler iki sporcunun 3 Aralık'ta karşılaşacağı maça çevrilmiş durumdaydı.
Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın WBC şampiyonluk karşılaşması için sıkı bir görüşme içerisinde olduğunu biliniyordu.
Herkesin merakla beklediği dev maç ile ilgili çok kritik gelişmeler yaşanıyor.
3 Aralık'ta heyecanla beklenen müsabakada pürüz çıktı.
Anthony Joshua'nın promotörlüğünü üstlenen Matchroom Boxing'ten Eddie Hearn'den herkesi hayal kırıklığına uğratan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada maç için görüşmelerin durdurulduğu açıklandı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre maçın gündeme geldiği günden beri gerçekleşmesini istemeyten Eddie Hearn görüşmeleri ağırdan aldı.
Hearn'in bu tutumu maçın düzenlenmesine engel oldu.
WBC Dünya Ağır sıklet kemerini Deontay Wilder karşısında kazanan İngiliz boksör Fury, daha sonrasında kemerini eski şampiyona karşı korumuştu.
Meşhur sporcu son olarak Nisan ayında bir diğer İngiliz boksör olan Dillian Whyte ile kemerini korumak için karşılaştı.
Mücadeleden 6. rauntta yaptığı nakavt ile galip ayrılan Fury büyük alkış almıştı.
28 Kasım 2015'te boks efsanelerinden Wladimir Klitschko ile WBA, WBO, IBF, IBO ve Ring Magazine kemerleri için karşılaşan Tyson Fury o zamanların ağır sıklet 1 numarasını tahtından indirerek büyük yankı uyandırmıştı.
Ardından kulislerde rövanş maçı haberleri dolaşırken 2.06'lık boksör aniden psikolojik ve madde bağımlılıklarını neden göstererek boksa 2.5 yıl boyunca ara verdi.
Son olarak ise Fury'nin, Joshua ile dev maça çıkması planlanıyordu. Fakat heyecanlı müsabakanın rafa kalktığı öğrenildi.