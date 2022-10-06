Haberler Boks Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Gözler Dünya Ağır Siklet şampiyonu Tyson Fury ve Anthony Joshua arasında yapılması beklenen dev maça çevrilmişken karşılaşma ile ilgili son dakika kritik gelişmeler yaşanmakta. İşte haberin detayları...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:37
Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Herkesin merakla beklediği dev maç ile ilgili çok kritik gelişmeler yaşanıyor.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

3 Aralık'ta heyecanla beklenen müsabakada pürüz çıktı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Anthony Joshua'nın promotörlüğünü üstlenen Matchroom Boxing'ten Eddie Hearn'den herkesi hayal kırıklığına uğratan açıklama geldi.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Yapılan açıklamada maç için görüşmelerin durdurulduğu açıklandı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Sky Sports'ta yer alan habere göre maçın gündeme geldiği günden beri gerçekleşmesini istemeyten Eddie Hearn görüşmeleri ağırdan aldı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Hearn'in bu tutumu maçın düzenlenmesine engel oldu.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

WBC Dünya Ağır sıklet kemerini Deontay Wilder karşısında kazanan İngiliz boksör Fury, daha sonrasında kemerini eski şampiyona karşı korumuştu.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Meşhur sporcu son olarak Nisan ayında bir diğer İngiliz boksör olan Dillian Whyte ile kemerini korumak için karşılaştı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Mücadeleden 6. rauntta yaptığı nakavt ile galip ayrılan Fury büyük alkış almıştı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

28 Kasım 2015'te boks efsanelerinden Wladimir Klitschko ile WBA, WBO, IBF, IBO ve Ring Magazine kemerleri için karşılaşan Tyson Fury o zamanların ağır sıklet 1 numarasını tahtından indirerek büyük yankı uyandırmıştı.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Ardından kulislerde rövanş maçı haberleri dolaşırken 2.06'lık boksör aniden psikolojik ve madde bağımlılıklarını neden göstererek boksa 2.5 yıl boyunca ara verdi.

Ağır Siklette Tyson Fury-Anthony Joshua maçı gerçekleşecek mi? Merakla beklenen müsabakada kritik gelişme!

Son olarak ise Fury'nin, Joshua ile dev maça çıkması planlanıyordu. Fakat heyecanlı müsabakanın rafa kalktığı öğrenildi.

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