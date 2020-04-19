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19 Nisan 2020, Pazar
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Efsane vefat etti

Efsane vefat etti

'li eski boks hakemi , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

'li eski boks hakemi , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi. 2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

  1. 19.4.2020
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