Boksta Wilder-Fury ikinci kez karşı karşıya

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, ikinci kez karşılaşacak.

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da 23 Şubat Pazar günü TSİ 08.00'de başlaması planlanan karşılaşma, son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olacak. Boksseverler maçı DMAX'ten takip edebilecek.

WBC şampiyonu Wilder, eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşısında unvanını ikinci kez korumaya çalışacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ OLASILIĞI DA VAR

İlk olarak ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018'de karşılaşan ikiliden Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Kariyerlerinde yenilgi yüzü görmeyen ve ilk kez beraberlik yaşayan ikiliden 34 yaşındaki Wilder, 41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanırken, Fury ise 20'si nakavtla 29 karşılaşmadan galip ayrıldı.

İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı da bulunuyor. Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." dedi.

FURY NAKAVTLA KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fury, rakibini bu kez nakavtla mağlup etmek için ringe çıkacağını vurgulayarak, "Maç boşuna Las Vegas'ta düzenlenmiyor, iyi bir gösteri yapacağım ve Wilder'ı bu kez nakavt edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

İlk karşılaşmada hakemlerin maçı berabere bitirmesini eleştiren 31 yaşındaki boksör, "Bu maçı, puan kararıyla kazanmaktansa yenilmeyi tercih ederim. İlk maçta bana haksızlık yapıldı. Bu karşılaşmayı, baştan sona kontrolüm altında tutacağım ve kaderimi başkalarının eline bırakmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Şampiyon boksör Wilder ise basına yaptığı açıklamada, boks tarihinin en önemli maçlarından birisinin yaşanacağını vurgulayarak, "Bugüne kadar verdiğim mücadeleyi, bu karşılaşmada da vereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Orta sıklette yenilgisiz şampiyon unvanıyla boks kariyerini noktalayan ABD'li Floyd Mayweather ile en önemli rakibi Filipinli Manny Pacquiao arasında 2015 yılında yapılan karşılaşmaya atıfta bulunan Deontay Wilder, "Sonunda büyük zaman geldi. Mayweather-Pacquiao arasındaki maçtan daha fazla biletin şimdiden satıldığı bu final, tarihe geçecek." şeklinde görüş belirtti.

MIKE TYSON'IN FAVORİSİ FURY

Gelmiş geçmiş en iyi boksörler arasında gösterilen eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, rövanş maçını Tyson Fury'nin kazanmasını istiyor.

Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD'li eski sporcu, "İki boksörü de beğeniyorum çünkü ikisi de benim gibi sıfırdan başlayarak dünya şampiyonu oldu ve buna saygı duyulması gerekir. İsim benzerliğimiz nedeniyle Tyson Fury'ye en baştan bu yana sempatiyle bakıyorum. Çok sevecen, iyi bir boksör." diye konuştu.

Büyük Britanyalı boksörün mizacından çok etkilendiğini kaydeden 53 yaşındaki Mike Tyson, "Başlarda, bu noktaya gelebileceğine pek inanmamıştım. Çünkü ringde rakiplerini yenebilecek bir görüntüsü yoktu. Ama hepsini, gülerek birer birer yendi ve bu özelliğine hayran oldum. Göründüğünden çok daha iyi bir boksör. Rövanş maçı ilginç geçecek çünkü iki boksör de kendini kanıtlamak zorunda. Tyson Fury'ye bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

WILDER'IN HAYATINI KIZI NAIEYA DEĞİŞTİRDİ

Güçlü yumruklarıyla dünya çapında üne kavuşan Deontay Wilder, boksa başlama hikayesiyle de gündemden düşmüyor. Birçok sporu denemesinin ardından yönünü basketbola çeviren ABD'li boksörün hayatı, kızı Naieya'nın dünya gelmesiyle büyük bir değişime uğradı.

"Spina bifida" denen bir omurga rahatsızlığı ile dünyaya gelen kızının tedavi masraflarını ödeyemediği gerekçesiyle boksa 20 yaşındayken başlayan Wilder, amatör ligde üst üste kazandığı maçların ardından kariyer basamaklarını hızlıca çıktı.

Çin'in başkenti Pekin'de 2008 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil eden ve üçüncülük elde eden Deontay Wilder'a, aldığı derece nedeniyle "Bronz Bombacı" lakabı takıldı.

Profesyonel kariyerinde ilk 32 maçını nakavtla kazanmasının ardından WBC şampiyonluğu unvan maçında Kanadalı Bermane Stiverne'i puanla mağlup eden Wilder, 2015 yılında eline geçirdiği kemeri elinde tutmayı sürdürüyor.

Stiverne'i daha sonra nakavtla tekrar yenen Wilder, onunla karşılaşana kadar namağlup unvanına sahip Kübalı Luis Ortiz ile yaptığı iki karşılaşmayı da nakavtla kazandı.

Unvanını 10 maçtır koruyan Wilder, Fury karşısında kaybetmediği takdirde şampiyonluğun ardından devam eden yenilmezlik serisinde dünyaca ünlü Müslüman boksör Muhammed Ali'yi geçecek.

Doğduğunda yürüyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve bu nedenle birçok kez hayati tehlikesi bulunan ameliyata alınan Naieya ise bugün sağlığa kavuşmuş durumda ve gelecek ay 15 yaşına basacak.

FURY ŞAMPİYONLUĞU KADAR ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEME GELDİ

Dünya şampiyonluğu unvanını 11 yıl boyunca elinde tutan eski boksör Rus Vladimir Kliçko'yu 2015 yılında yenerek WBA, WBO, IBF ve IBO kemerlerinin sahibi olmayı başaran Tyson Fury, renkli özel hayatıyla da gündemdeki yerini korudu.

Şampiyonluğun ardından depresyona girerek aşırı kilo alan ve uyuşturucu kullandığını itiraf eden Fury, sağlık durumunun yeniden maça çıkmaya yetecek durumda olmaması gerekçesiyle bütün şampiyonluk unvanlarını kaybetti.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı (UKAD) tarafından boksörlük lisansı 2016 yılında askıya alınan Büyük Britanyalı sporcu, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak amacıyla uzun bir dönem tedavi gördü.

Gösterdiği azmin ardından 51 kilo vererek yeniden formuna kavuşan ve lisansını geri alan Tyson Fury, 32 aylık aranın ardından 2018'in haziran ayında yeniden ringlere döndü ve bu süreçte Arnavut Sefer Seferi, İtalyan Francesco Pianeta, Alman Tom Schwarz ve İsveçli Otto Wallin'i mağlup ederken, sadece Wilder ile berabere kaldı.