Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu... Sıra dünya şampiyonluğunda
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün milli kick boksçusu 29 yaşındaki Tanju Karadağ, kazandığı Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarını Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlandırmayı hedefliyor.
Kars'ta çocukluğunda boks ile ilgilenen Tanju Karadağ, farklı yaş kategorilerinde 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede işletme bölümünü bitiren Karadağ, askeri sınavdaki başarısıyla Bingöl Komando Tugayı'nda piyade uzman çavuş olarak göreve başladı. Komutanlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nde kick boks yapmaya başlayan Tanju Karadağ, milli takım formasıyla 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ocak ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında da altın madalyanın sahibi olan Karadağ, başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdı.
Tanju Karadağ, Antalya'da 26 Kasım'da başlayacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına milli takım kampında devam ediyor. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini anlatan Karadağ, "Çok iyi çalıştım. Kick boksa başladıktan sonra Avrupa, Türkiye şampiyonluğu kazandım. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Dünya şampiyonu olmayı, madalya kazanmayı hedefliyorum. Ülkem adına dövüşmekten gurur duyuyorum. Türkiye için daha fazla madalya kazanmayı istiyorum" diye konuştu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu... Sıra dünya şampiyonluğunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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