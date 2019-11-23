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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu... Sıra dünya şampiyonluğunda

Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu... Sıra dünya şampiyonluğunda

'nün milli kick boksçusu 29 yaşındaki , kazandığı Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarını 'nda altın madalya ile taçlandırmayı hedefliyor.

Kars'ta çocukluğunda boks ile ilgilenen , farklı yaş kategorilerinde 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede işletme bölümünü bitiren Karadağ, askeri sınavdaki başarısıyla Bingöl Komando Tugayı'nda piyade uzman çavuş olarak göreve başladı. Komutanlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce 'nde yapmaya başlayan Tanju Karadağ, formasıyla 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ocak ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında da altın madalyanın sahibi olan Karadağ, başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdı.


Tanju Karadağ, Antalya'da 26 Kasım'da başlayacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına milli takım kampında devam ediyor. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini anlatan Karadağ, "Çok iyi çalıştım. Kick boksa başladıktan sonra Avrupa, Türkiye şampiyonluğu kazandım. 'na katılmaya hak kazandım. Dünya şampiyonu olmayı, madalya kazanmayı hedefliyorum. Ülkem adına dövüşmekten gurur duyuyorum. Türkiye için daha fazla madalya kazanmayı istiyorum" diye konuştu.

  1. 23.11.2019
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