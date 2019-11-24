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24 Kasım 2019, Pazar
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ABD'li boksör Wilder, 'nin rekoruna ortak oldu

ABD'li boksör Wilder, Muhammed Ali'nin rekoruna ortak oldu

ABD'li , Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu. Böylelikle Wilder, 'u geride bırakırken 'yi de yakalamış oldu.

ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.

Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler , Lennox Lewis ve Joe Frazier'i (9) geride bırakırken, ABD'li efsane 'yi ise yakaladı.

Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Luis'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko geliyor.

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

  1. 24.11.2019
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