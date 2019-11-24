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24 Kasım 2019, Pazar
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Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu

Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu

Kick boks forması giyen Jandarma Teğmen (26), kazandığı 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya şampiyonasında da altın madalyanın sahibi olmayı hedefliyor.

Kayseri'de oturan , 8 yıl önce ilgi duyduğu kick boksta farklı kategorilerde 5 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra askeri sınavlara giren Metin Yürük, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda takım komutanı olarak görev aldı. Kick boksa devam etmek isteyen Jandarma Teğmen Metin Yürük, Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde 3 yıl önce antrenmanlara başladı.

formasıyla 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Metin Yürük, ocak ayında Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, 26 Kasım'da Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Hedeflerini anlatan Metin Yürük, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. Şampiyonluğumu şehit ve gazilerimize armağan etmek istiyorum. Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımızı göndere çektirip, ülkeme armağan etmek en büyük gururum olacak" diye konuştu.

  1. 24.11.2019
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