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26 Kasım 2019, Salı
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'dan kampına 3 isim

Malatya'dan Dünya Şampiyonası kampına 3 isim

Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 14-22 Kasım 2019 ’da yapılan Kick Boks Büyükler Hazırlık kampına 'dan 2 sporcu 1 antrenör davet edildi.

Milli Takım hazırlık kampına Malatyalı sporculardan ve sporcu olarak katılacak. 'dan antrenörü olarak ise kampa katılacak.

ve Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız Hakan Karakuş, Mehmet Kaya ve milli takım antrenörü Hasan Basri Karakuş'u tebrik eder, 23 Kasım - 1 Aralık 2019 da 'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında başarılar dilerim. Bu Malatya sporu adına hakikaten gurur duyulacak bir olay. İnşallah bu ekip milli Malatyamızı en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

  1. 26.11.2019
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