Milli boksör Adem Kılıççı polisin kafasında şişe kırdı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grup arkadaşla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, 'Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun' şeklinde konuştu.

Mili boksör Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mahsup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Adem Kılıççı ise masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasına vurdu ve yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darp edildi.

POLİSİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Mekanın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Beşiktaş Polis Merkezi'nde mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti. Milli Boksör Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mahsup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli Boksör Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mahsup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.