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17 Ekim 2019, Perşembe
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'li boksör yaşam mücadelesini kaybetti

ABD'li boksör Patrick Day yaşam mücadelesini kaybetti

'de yapılan boks maçında 'e karşı aldığı darbeyle nakavt olan , 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Üzücü haberi alan rakibi Conwell ise "Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım" ifadelerini kullandı.

basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.

Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

  1. 17.10.2019
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