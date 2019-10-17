ABD'li boksör Patrick Day yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'de yapılan boks maçında Charles Conwell'e karşı aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day, 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Üzücü haberi alan rakibi Conwell ise "Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım" ifadelerini kullandı.
ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da Charles Conwell ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.
Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.
- 17.10.2019
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
-
Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
Toplam 1
Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
-
Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
ABD'li boksör Patrick Day yaşam mücadelesini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.