Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, hazırlıklarını Thailand'da sürdürüyor - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Dünya şampiyonu , hazırlıklarını Thailand'da sürdürüyor

Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, hazırlıklarını Thailand'da sürdürüyor

Dünya şampiyonu sporcusu , İspanyol rakibi Jose Ricardo ile şampiyonluk unvan maçı hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olan Thailand'ın Bangkok şehrinde sürdürüyor.

Milli sporcu dünya şampiyonu , unvanını korumak için İspanyol Jose Ricardo ile ringe çıkacak. Hazırlıklarını 'nin ana vatanı olarak bilinen Thailand'da sürdüren Alkayış, İspanyol rakibini yenerek unvanını devam ettirmek istiyor.


Başarıya odaklandığını ve hazırlıklarını bunun üzerine yaptığını belirten şampiyon sporcu, "Dünya şampiyonluk unvanımı koruyacağım ve İstiklal Marşımızı tekrardan okutacağım, kemeri kaptırmaya niyetim yok" dedi.


Son çıktığı maçtan galip ayrılan Ünal Alkayış, sakatlıklarının ardından Thailand'ın Bangkok kentinde Lumpinee şampiyonu ünlü antrenör GAE ile hazırlıklarını sürdürüyor.

  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 13:05
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