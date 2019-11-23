Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, hazırlıklarını Thailand'da sürdürüyor
Dünya şampiyonu Kick Boks sporcusu Ünal Alkayış , İspanyol rakibi Jose Ricardo ile Muay Thai şampiyonluk unvan maçı hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olan Thailand'ın Bangkok şehrinde sürdürüyor.
Milli sporcu dünya şampiyonu Ünal Alkayış, unvanını korumak için İspanyol Jose Ricardo ile ringe çıkacak. Hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olarak bilinen Thailand'da sürdüren Alkayış, İspanyol rakibini yenerek unvanını devam ettirmek istiyor.
Başarıya odaklandığını ve hazırlıklarını bunun üzerine yaptığını belirten şampiyon sporcu, "Dünya şampiyonluk unvanımı koruyacağım ve İstiklal Marşımızı tekrardan okutacağım, kemeri kaptırmaya niyetim yok" dedi.
Son çıktığı maçtan galip ayrılan Ünal Alkayış, sakatlıklarının ardından Thailand'ın Bangkok kentinde Lumpinee şampiyonu ünlü antrenör GAE ile hazırlıklarını sürdürüyor.
- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 13:05
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, hazırlıklarını Thailand'da sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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