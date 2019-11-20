Hayali Furkan Arda'yı Avrupa şampiyonluğuna götürdü - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Hayali 'yı Avrupa şampiyonluğuna götürdü

Hayali Furkan Arda'yı Avrupa şampiyonluğuna götürdü

Kapaklı ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki , geçtiğimiz aylarda ’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak 'yi gururlandırdı. sporunu internetten gördüğünü ve bir merak üzerine başladığını dile getiren Arda, sıradaki hayalinin yurt dışı müsabakalarında A Milli formasıyla Türkiye’yi temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 'da düzenlenen 4. Uluslararası Açık Avrupa Kupası 52 kiloda Avrupa şampiyonu olan , "Hayalim üzerine başladığım bu sporda Türkiye adına derece almak benim için gurur verici" dedi.

"BÖYLE BİR BAŞARIYI ELDE ETMEK BENİM İÇİN ONUR"
13 yaşında kick boks ile tanıştığını dile getiren lise öğrencisi Furkan Arda, "Daha önceden amatör olarak ile uğraşıyordum. Daha sonra internette kick boksu gördüm ve bu spora başlamak için aileme baskı yaptım. Babamlar tehlikeli bir spor olduğunu söyleyerek karşı çıktı fakat ben kendilerini ikna ettim. Başladığım zaman şampiyon olmak benim için hayaldi fakat çok çalışarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Avrupa şampiyonu olduğumda ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu oldum. Böyle bir başarıyı elde etmek benim için çok büyük bir onur" dedi.

"AİLELER ÇOCUKLARINI SPORA TEŞVİK ETMELİ"
Akranlarına tavsiyelerde bulunan Arda, "Spor yapmak güzel bir şeydir. Gençlerin alkolden, sigaran ve diğer zararlı şeylerden uzak durması için spor yapmalarını tavsiye ederim. Ailelerin de çocuklarını bunlardan uzak tutması için spora teşvik etmesi gerekiyor. Spor yapmak insana disiplin, kondisyon ve güzel bir ahlak kazandırır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"
Oğullarının her zaman destekçisi olduklarını ifade eden baba Harun Arda ise şunları söyledi:
"Furkan futbolda iken bir gün bana 'Baba ben Kick Boks yapmak istiyorum' diye baskı yaptı. Biz de en sonunda ona uyduk ve spora başlattık. Kendisi bugünlere gelebilmek için çok çalıştı. 6 ayda Türkiye üçüncülüğü, 7 ayda Avrupa üçüncülüğü aldı. 2019'da ise son olarak Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Ailesi olarak çok gururlandık, gözlerimiz doldu."
  1. 21.11.2019
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