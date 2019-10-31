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31 Ekim 2019, Perşembe
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Ceyhan’da heyecanı

Ceyhan’da kick boks heyecanı

Adana’da ‘1. İllerarası Point Fignting Cumhuriyet Kupası’ müsabakaları Ceyhan Spor Salonunda gerçekleştirildi. 9 ilden 24 kulübün katıldığı şampiyonaya 300 üzerinde sporcu müsabakalara çıktı.

Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal, kick boks sporunu her ilçede şampiyonalar yaparak güçlendirdiklerini belirterek, "Bir sonraki şampiyonamızda çıtayı biraz daha yükselteceğiz" dedi.

Başkanı Kadir Aydar, salonun yenilenmesi için girişimlere başlayacaklarının müjdesini verdi.

Gün boyu süren müsabakalar sonrasında Yıldızlar 'nda A Takımı 1'inci, Nizam Hem Spor Kulübü 2'nci, AYS Spor Kulübü B Takımı 3'üncü, Altunay Spor Kulübü ise 4'üncü oldu.

Minikler Takım Maçı'nda ise Kenan Karık Spor Kulübü 1'inci, Kadıoğlu Spor Kulübü 2'nci, Nizip MAE Hem Spor Kulübü 3'üncü, AYS Spor Kulübü 4'üncü oldu.

Takım ve bireysel olarak dereceye girenlere plaket ve madalyaları verildi.
  1. 31.10.2019
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