Ceyhan’da kick boks heyecanı
Adana’da ‘1. İllerarası Kick Boks Point Fignting Cumhuriyet Kupası’ müsabakaları Ceyhan Spor Salonunda gerçekleştirildi. 9 ilden 24 kulübün katıldığı şampiyonaya 300 üzerinde sporcu müsabakalara çıktı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, salonun yenilenmesi için girişimlere başlayacaklarının müjdesini verdi.
Gün boyu süren müsabakalar sonrasında Yıldızlar Takım Maçı'nda AYS Spor Kulübü A Takımı 1'inci, Nizam MAE Hem Spor Kulübü 2'nci, AYS Spor Kulübü B Takımı 3'üncü, Altunay Spor Kulübü ise 4'üncü oldu.
Minikler Takım Maçı'nda ise Kenan Karık Spor Kulübü 1'inci, Kadıoğlu Spor Kulübü 2'nci, Nizip MAE Hem Spor Kulübü 3'üncü, AYS Spor Kulübü 4'üncü oldu.
Takım ve bireysel olarak dereceye girenlere plaket ve madalyaları verildi.
- 31.10.2019
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
Ceyhan’da kick boks heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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