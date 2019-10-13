Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.

6 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN HİNTLİ RAKİBİNİ YENİP FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden milli sporcu, kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenerek finale yükselmişti.