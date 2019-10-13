Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaevaya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.
6 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN HİNTLİ RAKİBİNİ YENİP FİNALE YÜKSELMİŞTİ
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden milli sporcu, kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenerek finale yükselmişti.
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 12:13
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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