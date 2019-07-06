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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'Hedefim olimpiyat madalyası’

'Hedefim olimpiyat madalyası’

Belarus Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz "İstiklal Marşımızı okutmayı, bayrağımızı göndere çekmeyi başardım. Çok mutluyum" dedi.

, 'ye boksta bir olimpiy at altın madalyası getirerek tarih yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi ve destek için 'ye teşekkür etti.

  1. 6.7.2019
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