'Hedefim olimpiyat madalyası’
Belarus Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu "İstiklal Marşımızı okutmayı, bayrağımızı göndere çekmeyi başardım. Çok mutluyum" dedi.
Çakıroğlu, Türkiye'ye boksta bir olimpiy at altın madalyası getirerek tarih yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi ve destek için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
'Hedefim olimpiyat madalyası’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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