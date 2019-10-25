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25 Ekim 2019, Cuma
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’dan için flaş sözler!

Mike Tyson’dan Anthony Joshua için flaş sözler!

Dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan için efsane isim ’dan özel açıklamalar geldi. Mike Tyson’ın Anthony Joshua’nın sahip olduğu potansiyeli gösteremediğini söylediği belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberde, 'ın 'nın sahip olduğu potansiyeli gösteremediğini söylediği belirtildi.

53 yaşındaki efsane boksör, İngiliz boksörün potansiyelini tam olarak yansıtamadığını söyledi.

Tyson, "Bana göre Anthony Joshua dünyanın en iyisi olabilirdi. Büyük potansiyeline rağmen yaptığı önemli hatalar nedeniyle bu olmadı. Aslında en büyük olabilecek tüm potansiyele sahip" dedi.

İddialı bir söylemde daha bulunan Tyson, "Eğer Joshua'yı ben çalıştırsaydım, en iyisi olurdu. Büyük bir potansiyele sahip ama bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

  1. 25.10.2019
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