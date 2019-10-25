Mike Tyson’dan Anthony Joshua için flaş sözler!
Dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Anthony Joshua için efsane isim Mike Tyson’dan özel açıklamalar geldi. Mike Tyson’ın Anthony Joshua’nın sahip olduğu potansiyeli gösteremediğini söylediği belirtildi.
İngiliz basınına yansıyan haberde, Mike Tyson'ın Anthony Joshua'nın sahip olduğu potansiyeli gösteremediğini söylediği belirtildi.
53 yaşındaki efsane boksör, İngiliz boksörün potansiyelini tam olarak yansıtamadığını söyledi.
Tyson, "Bana göre Anthony Joshua dünyanın en iyisi olabilirdi. Büyük potansiyeline rağmen yaptığı önemli hatalar nedeniyle bu olmadı. Aslında en büyük olabilecek tüm potansiyele sahip" dedi.
İddialı bir söylemde daha bulunan Tyson, "Eğer Joshua'yı ben çalıştırsaydım, en iyisi olurdu. Büyük bir potansiyele sahip ama bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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