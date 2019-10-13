Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.
Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.
Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 13:59
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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