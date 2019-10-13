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13 Ekim 2019, Pazar
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dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli sporcumuz , Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda milli sporcu , altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 13:59
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