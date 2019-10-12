Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı

Rusya'nın Ulaan Üde kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Bir güzel haber de Elif Güneri'den geldi. Milli sporcu 81 kiloda finale çıktı ve galibiyetini asker selamı vererek kutladı.