Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükselmişti. Bir güzel haber de Elif Güneri'den geldi. Milli sporcu 81 kiloda finale çıktı.
Rusya'nın Ulaan Üde kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Bir güzel haber de Elif Güneri'den geldi. Milli sporcu 81 kiloda finale çıktı ve galibiyetini asker selamı vererek kutladı.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 15:59
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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