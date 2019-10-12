Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Boks Haberleri Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı

ve Elif Güneri şampiyonasında finale çıktı

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı

Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli sporcu , Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükselmişti. Bir güzel haber de Elif Güneri'den geldi. Milli sporcu 81 kiloda finale çıktı.

Rusya'nın Ulaan Üde kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan , Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Bir güzel haber de Elif Güneri'den geldi. Milli sporcu 81 kiloda finale çıktı ve galibiyetini asker selamı vererek kutladı.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 15:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri boks şampiyonasında finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN