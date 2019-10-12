Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi!
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.
Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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