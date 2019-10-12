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12 Ekim 2019, Cumartesi
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'nda finale yükseldi!

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi!

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da düzenlenen 'nda 51 kiloda mücadele eden , finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda , 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

  1. 12.10.2019
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