Gözyaşları Mehmetçik için
Rusya’daki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Çinli rakibini yenip altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı’ndaki kahraman ordumuza gözyaşları içinde Asker Selamı gönderdi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde gözyaşları içinde altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden genç sporcumuz, podyumun zirvesine çıktı.
BAYRAKLAR DALGALANDI
Şampiyon olduğu hakem tarafından ilan edilen, ardından gözyaşlarına hakim olamayan Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ve hain teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Tribünde Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlarımızla şampiyonluğunu kutlayan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
- 14.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Gözyaşları Mehmetçik için haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.