Gururumuz Busenaz
Fenerbahçe, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek gümüş madalya almaya hak kazanan sporcusu Busenaz Çakıroğlu'nu kutladı. Kulübün resmi twitter adresinden Türk bayrağı eşliğinde, "Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz!" mesajı paylaşıldı.
Fenerbahçe, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek gümüş madalya almaya hak kazanan sporcusu Busenaz Çakıroğlu'nu kutladı. Kulübün resmi twitter adresinden Türk bayrağı eşliğinde, "Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz!" mesajı paylaşıldı.
- 14.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Gururumuz Busenaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.