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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Gururumuz Busenaz

Fenerbahçe, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek gümüş madalya almaya hak kazanan sporcusu Çakıroğlu'nu kutladı. Kulübün resmi twitter adresinden Türk bayrağı eşliğinde, "Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz!" mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek gümüş madalya almaya hak kazanan sporcusu Çakıroğlu'nu kutladı. Kulübün resmi twitter adresinden Türk bayrağı eşliğinde, "Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz!" mesajı paylaşıldı.

  1. 14.10.2019
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