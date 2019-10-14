Nerede kalmıştık!
Hafta sonunu izinli geçiren Fenerbahçe'de antrenmanlar yeniden başlıyor. Sarı-lacivertliler, bugün Samandıra'da toplanarak Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman milli takımlardaki futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirilecek.
Hafta sonunu izinli geçiren Fenerbahçe'de antrenmanlar yeniden başlıyor. Sarı-lacivertliler, bugün Samandıra'da toplanarak Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman milli takımlardaki futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirilecek.
SADIK'IN ACI GÜNÜ
Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi g ördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun bir süredir tedavi gördüğü ifade edilen Ekşi'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi. Sadık'a yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşları başsağlığı dileğinde bulundu.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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