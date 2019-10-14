Nerede kalmıştık!

Hafta sonunu izinli geçiren Fenerbahçe'de antrenmanlar yeniden başlıyor. Sarı-lacivertliler, bugün Samandıra'da toplanarak Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman milli takımlardaki futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirilecek.



SADIK'IN ACI GÜNÜ

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi g ördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun bir süredir tedavi gördüğü ifade edilen Ekşi'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi. Sadık'a yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşları başsağlığı dileğinde bulundu.