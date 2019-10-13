Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda büyük uğraşlar sonucu Fransa'nın Marsilya takımından kadrosuna kattığı Luiz Gustavo samimi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma geliş süreci, Fenerbahçe'ye gelmeden hangi Brezilyalı futbolcular ile konuştuğu ve Galatasaray derbisi gibi birçok konuya değindi. İşte 32 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından satır başları...

13 Ekim 2019 Pazar 21:57 Güncelleme: 13.10.2019 21:59
Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

BeIN Sports'a konuşan Luiz Gustavo: Ben 20 sene önce Brezilya'dan ayrıldım. Almanya gibi futbolun disiplinli olduğu bir ülkeye gittim. Bu bana karakter olarak çok şey attı. 11 yıl Almanya'da bulundum.

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Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

Ben %50 Alman, %50 Brezilyalı olan biri oldum. Brezilya'da küçük bir takımda oynuyordum.

Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

Almanya'da Bayern Münih gibi takımlarda kendimi buldum. İlk başlarda çok zordu. Lig açısından farklı bir durum vardı.

Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

Farklılar bana çok şey kattı. Almanya'da olmam futbol karakterime çok şey kattı.

Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!

'FENERBAHÇE'Yİ DUYUNCA YENİ PROJELERE AÇIK OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM'

Marsilya'da kaptanlık yaptım. Orada çok şey öğrendim. Ben hayattaki yenilikler karşısında korkmadım.

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