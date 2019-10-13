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Fenerbahçe futbolcusu Luiz Gustavo'dan Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda büyük uğraşlar sonucu Fransa'nın Marsilya takımından kadrosuna kattığı Luiz Gustavo samimi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma geliş süreci, Fenerbahçe'ye gelmeden hangi Brezilyalı futbolcular ile konuştuğu ve Galatasaray derbisi gibi birçok konuya değindi. İşte 32 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından satır başları...
13 Ekim 2019 Pazar 21:57
Güncelleme: 13.10.2019 21:59
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BeIN Sports'a konuşan Luiz Gustavo: Ben 20 sene önce Brezilya'dan ayrıldım. Almanya gibi futbolun disiplinli olduğu bir ülkeye gittim. Bu bana karakter olarak çok şey attı. 11 yıl Almanya'da bulundum.
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Ben %50 Alman, %50 Brezilyalı olan biri oldum. Brezilya'da küçük bir takımda oynuyordum.
Almanya'da BayernMünih gibi takımlarda kendimi buldum. İlk başlarda çok zordu. Lig açısından farklı bir durum vardı.
Farklılar bana çok şey kattı. Almanya'da olmam futbol karakterime çok şey kattı.