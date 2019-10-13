Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor? İşte yanıtı

A Milli Takım'da ve Fenerbahçe Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Arnavutluk maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında oynayamayacağı açıklanmıştı. Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında arkadaşlarına destek olabilmek amacıyla tedavisine milli takım kampında başlanacak. Peki Emre Belözoğlu sahalara ne zaman dönüş yapacak? İşte Emre'nin döneceği tarih ve Fenerbahçe'de kaçıracağı maçlar...

13 Ekim 2019 Pazar 08:03 Güncelleme: 13.10.2019 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





