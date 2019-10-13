Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor? İşte yanıtı
A Milli Takım'da ve Fenerbahçe Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Arnavutluk maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında oynayamayacağı açıklanmıştı. Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında arkadaşlarına destek olabilmek amacıyla tedavisine milli takım kampında başlanacak. Peki Emre Belözoğlu sahalara ne zaman dönüş yapacak? İşte Emre'nin döneceği tarih ve Fenerbahçe'de kaçıracağı maçlar...
13 Ekim 2019 Pazar 08:03
Güncelleme: 13.10.2019 08:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu'nda Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun, Fransa karşısında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
Arnavutluk maçında aldığı darbe sonucu sol kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu, Pazartesi günü oynanacak kritik Fransa maçında görev alamayacak.
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu'nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilmişti.
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı.
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.
Emre Belözoğlu hangi maçları kaçırıyor! İşte yanıtı
EMRE NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Hürriyet'in haberine göre; 1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'ninDenizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.