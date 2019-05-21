Milli sporculardan 5 madalya
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Milli sporculardan 5 madalya

Milli sporculardan 5 madalya

'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı. Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

50 kilo kick light: Duygu Turan

48 kilo full contact: Hayriye Türksoy

Gümüş madalya:

84 kilo light contact: Heybet Tenlik

Bronz madalya:

86 kilo low kick: Yılmaz Seçkin

+94 kilo light contact: Taner Tan

  1. 22.05.2019
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