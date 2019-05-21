Milli sporculardan 5 madalya
Macaristan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı. Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
50 kilo kick light: Duygu Turan
48 kilo full contact: Hayriye Türksoy
Gümüş madalya:
84 kilo light contact: Heybet Tenlik
Bronz madalya:
86 kilo low kick: Yılmaz Seçkin
+94 kilo light contact: Taner Tan
- 22.05.2019
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