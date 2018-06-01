Kadın boksörler Sofya'da ringe çıkacak – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Kadın boksörler 'da ringe çıkacak

    Kadın boksörler Sofya'da ringe çıkacak

    Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

    Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-13 Haziran tarihlerinde başkent 'da organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcudan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.

    Hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren sporcuları, şampiyonaya katılmak üzere 3 Haziran Pazar günü 'a hareket edecek.

    Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

    48 kilo: Ayşe Çağırır

    51 kilo: Busenaz Çakıroğlu

    54 kilo: Rabia Oruçoğlu

    57 kilo: Satı Burcu

    60 kilo:

    64 kilo: Sema Çalışkan

    69 kilo: Gülizar Kara

    75 kilo: Busenaz Sürmeneli

    81 kilo: Elif Güneri

    Artı 81 kilo: Şennur Demir

    1. 1.6.2018 14:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadın boksörler Sofya'da ringe çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN