Kadın boksörler Sofya'da ringe çıkacak

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-13 Haziran tarihlerinde başkent Sofya'da organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcudan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.

Hazırlıklarını Trabzon'da yaptığı kampla sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonaya katılmak üzere 3 Haziran Pazar günü Bulgaristan'a hareket edecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

48 kilo: Ayşe Çağırır

51 kilo: Busenaz Çakıroğlu

54 kilo: Rabia Oruçoğlu

57 kilo: Satı Burcu

60 kilo: Esra Yıldız

64 kilo: Sema Çalışkan

69 kilo: Gülizar Kara

75 kilo: Busenaz Sürmeneli

81 kilo: Elif Güneri

Artı 81 kilo: Şennur Demir