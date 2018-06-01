Kadın boksörler Sofya'da ringe çıkacak
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-13 Haziran tarihlerinde başkent Sofya'da organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcudan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.
Hazırlıklarını Trabzon'da yaptığı kampla sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonaya katılmak üzere 3 Haziran Pazar günü Bulgaristan'a hareket edecek.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
48 kilo: Ayşe Çağırır
51 kilo: Busenaz Çakıroğlu
54 kilo: Rabia Oruçoğlu
57 kilo: Satı Burcu
60 kilo: Esra Yıldız
64 kilo: Sema Çalışkan
69 kilo: Gülizar Kara
75 kilo: Busenaz Sürmeneli
81 kilo: Elif Güneri
Artı 81 kilo: Şennur Demir
- 1.6.2018 14:37
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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