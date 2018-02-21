Dünya şampiyonu Charr: “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum”
Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum” dedi.
"Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum"
Şampiyon boksör Charr, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan'a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse 'Türk vatandaşı' olurum. Benim eşim Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul'a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum."
Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr ve danışmanı aynı zamanda Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği (AMGD) Genel Başkanı Rasim Saka, Cumhurbaşkanlığından tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan Külliye'ye doğru hareket etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:18
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Dünya şampiyonu Charr: “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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