Dünya şampiyonu Charr: “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum” – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Dünya şampiyonu Charr: “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum”

    Dünya şampiyonu Charr: “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum”

    Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı , “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum” dedi.

    Türk vatandaşı olmak için ilk adımı atan ve Türkiye vizesi alan Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı , Ankara'ya geldi. Ünlü boksör, dünya şampiyonu olduğu zaman altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti. Charr, şampiyonada kazandığı altın kemeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek ve Türk vatandaşı olmak için Erdoğan'la görüşecek. Esenboğa Havalimanı'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine konuşan şampiyon boksör Charr, "Ben Erdoğan'a kemerimi ona hediye edeceğim diye maçtan önce söz vermiştim. Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum" dedi.

    "Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum"
    Şampiyon boksör Charr, sözlerine şöyle devam etti:
    "Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan'a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse 'Türk vatandaşı' olurum. Benim eşim Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul'a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum."

    Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr ve danışmanı aynı zamanda Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği (AMGD) Genel Başkanı Rasim Saka, Cumhurbaşkanlığından tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan Külliye'ye doğru hareket etti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:18
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