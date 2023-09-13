Haberler Bisiklet Tur 2023 Ekim'de

Tur 2023 Ekim'de

58.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8 Ekim’de Alanya’da başlayacak. 8 günde 1.231,2 km yol kat edilecek olan yarış, 15 Ekim’de İstanbul’da sona erecek.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Tur 2023 Ekim'de

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ekim ayında başlıyor... 8 Ekim'de 134 km'lik Alanya-Antalya etabıyla start alacak olan yarış, 15 Ekim'deki 133.7 km'lik İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek. 8 gün sürece olan 8 etapta bisikletçiler toplamda 1.232.2 km'lik yol yapmış olacak. 190 ülkede, milyonlar bu yarışı takip edecek.

CAVENDİSH YARIŞACAK

Tour Of Türkiye 2023'te 14 ülkeden 24 takım ve 168 bisikletçi yarışacak. TOUR 2023'e ilk kez Japonya'dan da takım katılacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 11 Etap galibiyeti ile Türkiye'de etap galibiyeti rekorunu elinde tutan dünyaca ünlü İngiliz Bisikletçi Mark Cavendish, Kazakistan'ın Astana Takımı ile bu sene start alacak.

İŞTE ETAPLAR

1. Etap: Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)

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