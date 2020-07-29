2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu!
Bisiklet sporunun en önemli organizasyonları arasında gösterilen Fransa Bisiklet Turu'nun, 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.
Yol bisikletinin en önemli organizasyonlarından olan Fransa Bisiklet Turu'nun tarihi netleşti.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021'de düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nun tarihlerini daha önce 2-25 Temmuz olarak belirlemişti. Yarışın Tokyo Olimpiyatları ile çakışmaması için UCI, Fransa Bisiklet Turu'nun tarihini 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihine aldı.
- 29.07.2020
- Galatasaray'ın yeni formaları tartışma çıkardı! Tüzüğe aykırı
- Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Liverpool...
- Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu! İşte bonservisi
- Fenerbahçe'de karar verildi! "Vedat'ı göndermemiz için..."
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.