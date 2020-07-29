2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu! - Son dakika Bisiklet haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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2021 'nun tarihi belli oldu!

2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu!

Bisiklet sporunun en önemli organizasyonları arasında gösterilen 'nun, 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.

Yol bisikletinin en önemli organizasyonlarından olan 'nun tarihi netleşti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (), 2021'de düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nun tarihlerini daha önce 2-25 Temmuz olarak belirlemişti. Yarışın Tokyo Olimpiyatları ile çakışmaması için UCI, Fransa Bisiklet Turu'nun tarihini 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihine aldı.

  1. 29.07.2020
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