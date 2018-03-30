Pedallar, sağlık için çevrilecek – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Pedallar, sağlık için çevrilecek

    Pedallar, sağlık için çevrilecek

    Yeşilay’ın geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun 8’incisi günü düzenlenecek.

    Yeşilay'ın geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun 8'incisi günü düzenlenecek. 35 ilde eş zamanlı olarak 10.30'da başlayacak tur için binlerce bisikletli herhangi bir ücret ödemeden sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirecek.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pedallar, sağlık için çevrilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN