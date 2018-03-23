Bisiklet Topluluğundan 18 Mart etkinliği – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Bisiklet Topluluğundan etkinliği

    Bisiklet Topluluğundan 18 Mart etkinliği

    Bisiklet Topluluğu () tarafından Zaferini anma etkinlikleri kutlandı.

    Başkanı Uğur Özdemir yaptığı açıklamada turla şehitleri andıklarını belirterek, " Bisiklet Topluluğu olarak 'nin üç bir yanındaydık. Bir ekibimiz Zaferini kutlamak üzere ecdat topraklarındayken, yarış takımımız da düzenlenen üniversiteler arası yarışında ter döktü. 'daki tur ekibimiz ise geleneksel hafta sonu turundaydı. 18 Mart'ta yapılan bu etkinliklerde şehitlerimizi saygıyla andık. Demir atlılarımız her yerde" dedi. Yapılan etkinliklere değinen Özdemir, Çanakkale'de 18 Mart Şehitlerini anma etkinliğine katılan ekiplerin dönüşte de Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

    Ayrıca Ege Üniversitesinin düzenlediği üniversiteler arası Dağ Bisikleti Yarışında, parkurları en iyi şekilde tamamlayarak üniversiteler Arası Kadın Yarışında Türkiye şampiyonu olduklarını belirten Özdemir, "Bu başarılarımızı tüm şehitlerimize ve Afrin'deki kahraman askerlerimize armağan ediyoruz" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:30
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