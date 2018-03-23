Bisiklet Topluluğundan 18 Mart etkinliği
İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferini anma etkinlikleri kutlandı.
Ayrıca Ege Üniversitesinin düzenlediği üniversiteler arası Dağ Bisikleti Yarışında, parkurları en iyi şekilde tamamlayarak üniversiteler Arası Kadın Yarışında Türkiye şampiyonu olduklarını belirten Özdemir, "Bu başarılarımızı tüm şehitlerimize ve Afrin'deki kahraman askerlerimize armağan ediyoruz" diye konuştu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:30
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Yorum
UZMAN DR ADAMDAN KAPTANLIGI ALIN. HAKEMLERLE DİYALOGA MECBUREN KAPTAN GİRECEK OLAY YERİNE GİDECEK AMA VOLKANIN ORDA NE İŞİ VARMIŞ ESAS DİĞERLERİNİN
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Adnan Polat'a jest!
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Adem Bilir Enkaz bırakıp utanmadan aday olmaya kalkan Sayın Özbek genel kuruldan dersini alır.
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
Yorum
Yasama Sayın Cengiz bugüne kadarki ciddi ve ilkeli duruşuyla kulübü düze çıkartacağını gösteriyor. Sayın Özbek aday olup havasını alır.
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