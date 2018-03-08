Cavendish'ten korkutan kaza
Dimension Data takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish, Tirreno-Adriatico Bisiklet Turu'nda kaza geçirdi.
Dimension Data takımından yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen bisiklet turunda ağır bir kaza geçiren Cavendish'in kaburgasının kırıldığı ve yarış dışı kaldığı bildirildi.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki bisikletçinin kaburga kırığının yanı sıra, diz, el ve kalçasından da sakatlık yaşadığı kaydedildi.
Fransa Bisiklet Turu'nda 30 etap kazanan Cavendish, bu alanda en iyiler arasında yer alıyor.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:48
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
Cavendish'ten korkutan kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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