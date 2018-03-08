Cavendish'ten korkutan kaza

Dimension Data takımından yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen bisiklet turunda ağır bir kaza geçiren Cavendish'in kaburgasının kırıldığı ve yarış dışı kaldığı bildirildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki bisikletçinin kaburga kırığının yanı sıra, diz, el ve kalçasından da sakatlık yaşadığı kaydedildi.

Fransa Bisiklet Turu'nda 30 etap kazanan Cavendish, bu alanda en iyiler arasında yer alıyor.