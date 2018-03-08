Cavendish'ten korkutan kaza – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Cavendish'ten korkutan kaza

    Cavendish'ten korkutan kaza

    Dimension Data takımının Büyük Britanyalı sporcusu , Tirreno-Adriatico 'nda kaza geçirdi.

    Dimension Data takımından yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen bisiklet turunda ağır bir kaza geçiren Cavendish'in kaburgasının kırıldığı ve yarış dışı kaldığı bildirildi.

    Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki bisikletçinin kaburga kırığının yanı sıra, diz, el ve kalçasından da sakatlık yaşadığı kaydedildi.

    Fransa 'nda 30 etap kazanan Cavendish, bu alanda en iyiler arasında yer alıyor.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:48
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