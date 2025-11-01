CANLI SKOR ANA SAYFA
Serikspor - Adana Demirspor CANLI İZLE | Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Serikspor - Adana Demirspor CANLI İZLE | Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Serikspor, 14. sıradan yukarı tırmanmak için çabalayacak. Adana Demirspor ise bu sezon oynadığı hiçbir karşılaşmadan puan alamayarak -17 puan ve -38 averajla son sıraya yerleşti. Peki Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:03
Serikspor - Adana Demirspor CANLI İZLE | Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Serikspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serikspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Antalya takımı, 13 puan ve -9 averajla bulunduğu 14. sıradan yükselmek için mücadele edecek. Oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Serikspor, bu sezon 2 galibiyet alabildi. Adana Demirspor ise bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serikspor - Adana Demirspor maçı 1 Kasım Cumartesi oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da start alacak.

SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede ilk düdüğü Oğuzhan Gökçen çalarken onun yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Furkan Ulu üstlenecek.

SERİKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI | TIKLA - İZLE

ASpor CANLI YAYIN

