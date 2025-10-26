CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed SK-İstanbulspor maçı şifresiz izle | Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-İstanbulspor maçı şifresiz izle | Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed SK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Sinan Kaloğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkma hayalini gerçekleştirmek isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı puanını 22'ye çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi ise kritik maçtan 3 puan alıp, 15 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Amed SK-İstanbulspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 10:01
Amed SK-İstanbulspor maçı şifresiz izle | Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dolu bir mücadele sahne alacak: Amed SK, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Sinan Kaloğlu önderliğinde Süper Lig hedefini sürdüren ev sahibi ekip, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 22'ye yükseltmeyi ve üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk takım İstanbulspor ise kritik deplasmanda hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. 15 puana ulaşarak ligde yükselişe geçmek isteyen İstanbul temsilcisi, sahada disiplinli ve etkili bir oyun sergilemeye hazırlanıyor. Peki, Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Amed SK-İstanbulspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

