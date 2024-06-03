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Çorum FK, 3 Süper'i de yendi

Trendyol 1. Lig'de play-off yarı finalinde Bodrum FK'ya elenerek Süper Lig'in kapısından dönen Çorum FK, ilginç bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan üç takımı da mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, Eyüpspor ve Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hem ligde hem de play-off'ta Bodrum'la 4 kez karşılaşan Çorum, normal sezonda Ege ekibini evinde yendi. Play-off yarı finalinde ise iki maçta da berabere kalırken, rövanşta penaltılarla elendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Çorum FK, 3 Süper'i de yendi
Trendyol 1. Lig'de play-off yarı finalinde Bodrum FK'ya elenerek Süper Lig'in kapısından dönen Çorum FK, ilginç bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan üç takımı da mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, Eyüpspor ve Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hem ligde hem de play-off'ta Bodrum'la 4 kez karşılaşan Çorum, normal sezonda Ege ekibini evinde yendi. Play-off yarı finalinde ise iki maçta da berabere kalırken, rövanşta penaltılarla elendi.
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